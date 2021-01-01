فليك يعلنها: هالاند خليفة ليفاندوفسكي في بايرن؟ أمر وارد

هل يخطف بايرن ميونخ ليفاندوفسكي؟ فليك يجيب

قال هانز ديتر فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إنه من غير المستبعد أن يكون المهاجم الدولي النرويجي الشاب إرلينج هالاند هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في النادي البافاري.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ببوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بالطبع سُئل هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري حول المهاجم الفذ إرلينج هالاند.

الحديث في الفترة التي سبقت المباراة بين بايرن ودورتموند كان حول الثنائي هالاند من قبل أسود الفيستيفاليا وروبيرت ليفاندوفسكي فيما يتعلق بالفريق البافاري.

وحول هالاند قال فليك إن كل شيء ممكن، وذلك ردًا على السؤال حول ما إذا كان سيصبح المهاجم النرويجي هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ.

وأضاف في هذا السياق: "هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تحدث في السنوات المقبلة، وكل شيء ممكن في الحياة، ولا يمكن استبعاد أي احتمال بشكل نهائي".

وتابع: "رغم إمكانية حدوث ذلك، لكن هذا بعيد المنال بالنظر إلى معطيات الوقت الحالي، فهو لديه عقد طويل الأمد في دورتموند وهو خيار للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا".

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يذكر أن ريال مدريد قد وضع خطة للتعاقد مع هالاند الصيف المقبل، ولكن يبدو أنه سيكون أمام طريق صعب في حال أراد ذلك والأهم أنه سيدفع مبلغًا أكبر مما كان متوقعًا.