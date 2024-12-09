فليك يفكر في "كابوس فبراير" قبل مواجهة دورتموند.. وبرشلونة يستهدف 54 مليون يورو

ما خطة المدرب الألماني؟

أغلق هانز فليك المدير الفني لبرشلونة صفحة الدوري الإسباني، وصب تركيزه على مواجهة بوروسيا دورتموند خارج الديار، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة نتائج سيئة للغاية في الدوري الإسباني مؤخرًا، ما حرم الفريق من الفارق الكبير مع ريال مدريد، لكنه ما زال في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه (الذي خاض مباراة أقل).

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على دورتموند من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 12 نقطة من (4 انتصارات وهزيمة)، متفوقًا بفارق الأهداف على دورتموند (الرابع).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن فليك يتطلع للفوز من أجل ضمان التأهل المباشر لثمن نهائي الأبطال (أول 8 فرق في الترتيب العام)، لتجنب مباراتي الملحق (بين أصحاب المراكز من 9 - 24) في فبراير المقبل، والتي قد تتسبب في زيادة إرهاق الفريق.

وأضافت: "أما إدارة برشلونة فتنظر للأمر من جانب مالي، إذ قد يجلب التأهل المباشر 54.3 مليون يورو لخزائن النادي التي تعاني في المواسم الأخيرة".

وختمت: "برشلونة جنى بالفعل 8.4 مليون يورو من فوزه في 4 مباريات، ويمكنه زيادة هذا الرقم إلى 14.7 مليون يورو إذا فاز في المباريات الثلاث المتبقية (بوروسيا دورتموند، بنفيكا، أتالانتا)، كما يمكنه الحصول على 10 ملايين يورو إضافية إذا تصدر الترتيب العام.