فليك عن عقدة برشلونة أمام بايرن ميونخ: ما حدث لا يمكن تغييره!

ماذا قال مدرب البارسا؟

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة، عن جاهزية فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "بايرن يلعب كرة قدم رائعة مع كومباني، يمتلكون الشجاعة في تطبيق الضغط العالي، ستكون مباراة قوية، وجاهزون للقيام بأفضل ما لدينا".

وأضاف: "أي مباراة يمكن أن يحصل فيها أشياء كثيرة، رأينا ما حدث أمام موناكو، نحن إيجابيون، منذ بداية الموسم كل مباراة تساعدنا على التحسن، فريقي يريد بالطبع أن يجرب نفسه أمام الخصوم الأفضل، وسيكون لقاءً رائعًا أمام بايرن".

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وعن احتمالية البدء بفرينكي دي يونج أساسيًا، علق: "كنا نريد أن يلعب في لقاء إشبيلية، لكنه عانى من بعض الانزعاجات وفضلنا إراحته، نحن الآن سعداء بوجوده (متاحًا)".

وردًا على سؤال حول إمكانية قدرة برشلونة على تجاوز عقدة بايرن ميونخ، أوضح فليك: "ما حصل في الماضي لا يمكن تغييره، الآن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول الفوز".

وواصل: "نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة، كنت في بايرن ميونخ لاعبًا ومدربًا وأمضيتُ مسيرة ناجحة ولدي ذكريات رائعة، لكنني الآن في برشلونة، وسعيد جدًا، أرى الطريقة التي يعمل بها الناس هنا ويدعموننا، لذلك من الالتزام لنا أن نقدم النتائج الإيجابية للجماهير. هذا هو مشروعي، وهذا ما سأسعى للقيام به".

وعن فوزه على برشلونة 8-2، ختم: "الآن أنا لا أركز على الماضي، أتمنى أن نحقق الأفضل للمستقبل، هذا أمر بيدنا، ويمكننا القيام به رفقة اللاعبين، الجميع هنا يعتني ببعضه البعض، رأينا ما حصل في دخول جافي، كيف قدم له بيدري شارة القيادة دون أن نتحدث عن ذلك سابقًا، وطريقة احتفاء الجماهير بجافي، علينا أن نسعى للفوز من أجل هذه الجماهير، ونقدم كل ما لدينا على الدوام".