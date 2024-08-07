فليك: سعيد جدًا بأداء نجم برشلونة.. ولا أحتاج لاعبين في هذا المركز!

ماذا قال مدرب البارسا؟

قرر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عدم التعاقد مع لاعب وسط مدافع في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أنه "يملك ما يكفي من اللاعبين في هذا المركز".

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لدينا العديد من لاعبي خط الوسط المصابين بجودة عالية. عندما يعودون سنكون فريقًا أفضل وأعتقد أن لدي ما يكفي من اللاعبين هناك".

وتطرق إلى مواجهة ميلان التي خسرها بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2): "من المهم أن نضغط جميعًا بقوة، في بعض الأحيان علينا أن نكون أكثر شجاعة، بعد الاستراحة تحسنّا، وكان من الرائع كيف ضغطنا، كان الفريق بأكمله مكثفًا، وحصلنا على العديد من الفرص".

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وأضاف: "أريد أن نستمتع بالدفاع والهجوم معًا (ككتلة واحدة). لا يزال أمامنا 10 أيام حتى المباراة الافتتاحية للدوري، نحن في الاتجاه الصحيح، لكن يمكننا تحسين الأمور كثيرًا".

وواصل: "جولة أمريكا إيجابية للغاية، كان لدينا الكثير من اللاعبين الشباب، جودتهم هائلة. لقد تحسن بعض اللاعبين هذه الأيام. إنهم يتكيفون مع ما نريد أن نراه".

وفيما يتعلق بصفقة نجم لايبزيج المحتملة داني أولمو، علق: "هذا ليس اليوم المناسب للحديث عنه".

وتطرق إلى مستوى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي: "أنا سعيد جدًا بأدائه، لقد استحق هدفيه، سأعطي فريقي كل ما لدي، برشلونة نادٍ رائع وأنا أستمتع بكل ثانية هنا".