"برشلونة فليك ينهار".. المدرب الألماني يعادل "أسوأ أرقام تشافي"

ماذا أصاب البارسا؟

بعد البداية المثالية في أول 12 جولة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، بدأت نتائج برشلونة في التراجع بالدوري الإسباني.

وسقط البارسا من جديد مساء اليوم السبت، وهذه المرة أمام لاس بالماس (1-2) ضمن الجولة 15 من الليجا، وهي الهزيمة الأولى للفريق على ملعب مونتجويك هذا الموسم.

وتعد الهزيمة هي الثانية في آخر 3 مباريات لبرشلونة بالدوري (حصد نقطة واحدة)، ليبقى في الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الذي خاض مباراتين أقل).

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والمفارقة أن برشلونة مع فليك عادل رقم تشافي هيرنانديز، الذي جمع 34 نقطة أيضًا في أول 15 جولة بالليجا الموسم الماضي، علمًا بأنه جمع 38 نقطة في 15 جولة بموسم 2022-2023 (حصد اللقب).

وقرر برشلونة إقالة تشافي بنهاية الموسم الماضي، والتعاقد مع هانز فليك، بعدما خرج الفريق الكتالوني بموسم صفري (دون حصد أي لقب).