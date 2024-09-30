فليك عن أوساسونا وديربي مدريد: برشلونة يتمتع ولم أشاهد ما حدث!

المدرب الألماني يتحدث قبل موقعة يونج بويز القارية

تحدث مدرب برشلونة هانسي فليك في المؤتمر الصحفي للقاء يونج بويز لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وناقش سقوط فريقه الأخير بالليجا ضد أوساسونا، وعلق أيضاً على ديربي مدريد الساخن مساء الأحد.

برشلونة سقط بنتيجة 4-2 أمام مضيفه أوساسونا السبت في لقاء شهد انتقادات عدة للمدير الفني الألماني بسبب التدوير الكبير في تشكيل الفريق، ولكن بالمقابل لم يستفد الملاحق الرئيسي وحامل اللقب ريال مدريد أو الجار أتلتيكو من تعثر المتصدر عقب تعادلهما 1-1 في لقاء شهد أحداثاً جماهيرية مؤسفة وتوقف للمباراة بسبب الشغب وإلقاء الأشياء على أرض الملعب.

وقال فليك بالمؤتمر الصحفي مساء الإثنين رداً على أداء البلوجرانا ضد أوساسونا: "الفارق بين الهزيمة والفوز؟ بالتأكيد هناك فارق ولكن الفريق يتمتع وأرى ذلك، ويستمتعون أيضاً بالتدريبات، وأنا أستمتع بالعمل معهم، سنبدأ بالفريق الأفضل ضد يونج بويز الذي رأينا ضد أستون فيلا أنه فريق يملك سرعات".

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وأتبع: "لقد خسرنا في موناكو ولكن علينا أن نتعامل مع الضغوط ونرتكب أخطاء أقل، عندما ترتكب الكثير منها كما حدث مع أوساسونا يكون صعباً أن تلعب وتدافع، المسؤولية جماعية".

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وحول ديربي مدريد والأحداث التي شابته: "لم أشاهده ولا أعرف ما حدث بالظبط، ولكن من قاموا بإلقاء الأشياء يجب التعرف عليهم والقبض عليهم، يجب أن نساند الفرق ولا أملك المزيد لأقوله".