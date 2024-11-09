فليك مصمم على ضمه.. برشلونة يتحرك لخطف صفقة "مضمونة" من ريال مدريد

هل يفعلها البارسا؟

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، في صفقة مجانية كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ديفيز مع العملاق البافاري في صيف 2025، ولم يتوصل بعد لاتفاق مع ناديه، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل بشكل فعلي بنهاية الموسم.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة مصرّ على ضم ديفيز، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "في الساعات الأخيرة تردد أن بايرن ميونخ قدم عرضًا جديدًا لألفونسو ديفيز، في محاولة أخيرة لمنع رحيله مجانًا بعد 30 يونيو، ويعتقد أن ريال مدريد هو الأوفر حظًا للفوز بخدمات اللاعب الكندي، حيث يعمل منذ أشهر على ضمه، وينتظر نهاية عقده في 2025".

وختمت: "برشلونة يحلم بضم صاحب الـ24 عامًا، هانز فليك له دور مهم، حيث يعتبر ديفيز عنصرًا أساسيًا لتعزيز دفاع برشلونة، خاصة وأن الفريق يعاني في هذا المركز في المواسم الأخيرة.

وخلال مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع، حرص فليك على مصافحة ألفونسو ديفيز، حيث تربطهما علاقة جيدة منذ فترة تواجدهما معًا في البايرن، حين ساهم المدرب الألماني في تصعيد النجم الكندي ليصبح أحد أبرز المواهب الشابة.