رد على أنباء رحيل أراوخو .. فليك: نرحب بفينيسيوس في الكلاسيكو وهذا موقفي من "مصيدة الرباعية"

كلاسيكو منتظر في المملكة العربية السعودية

أبدى هانز فليك مدرب برشلونة، رأيه في تخفيض عقوبة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وتمكنه من خوض كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الفريق الكتالوني.

وكان فينيسيوس قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة ريال أمام فالنسيا، وقررت رابطة الليجا إيقافه لمدة مباراتين بدلًا من العقوبة المتوقعة بـ4 مباريات، وغيابه أمام كل من لاس بالماس وبلد الوليد في الدوري، مما يعني ظهوره في السوبر بشكل طبيعي.

ومن جانبه قال فليك في المؤتمر الصحفي للكلاسيكو:"عقوبة فينيسيوس؟ لم يكن قراري، من الجيد رؤيته في كأس السوبر، لا بأس أن نواجه أفضل اللاعبين".

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وعن إمكانية ظهور داني أولمو وجافي في الكلاسيو:"جافي لعب بمستوى عالٍ في المباراة الأخيرة ضد بيلباو، يوفر لنا عدة خيارات مختلفة، ولم أتخذ القرار النهائي بخصوص مشاركتهما حتى الآن".

استعداده للمباراة أمام ريال مدريد:"أخبرت فريقي بأنه لا يوجد سوى ضجيج خارجي، علينا أن نكون متماسكين، إنه موسم رائع بالنسبة لنا، لعبنا بصورة جيدة بشكل عام رغم عدم وصولنا إلى النقاط التي أردناها".

الأنباء حول رحيل رونالد أراوخو في الميركاتو الشتوي الحالي:"عندما بدأت رحلتي كمدرب في برشلونة، رأيت أن هناك الكثير من الشائعات، رونالد عاد للتو من إصابة خطيرة، وهو الآن في حالة جيدة للعب، إنه خيار ممتاز أمامنا ولاعب محترف للغاية، لذلك لا نريد التحدث عن التكهنات ونركز على استعدادنا للمباراة القادمة".

وعن الاختيار بين فويتشيك شتشيسني وإيناكي بينيا في حراسة المرمى:"أنت تعلم أنني لم أتحدث أبدًا عن التشكيل الأساسي ولن أفعل ذلك، لعبنا مباراة جيدة وقدم إيناكي شوطًا أول رائعًا، علينا الاستعداد لكل مواجهة بشكل عام بغض النظر عن الحديث الذي يدور في الخارج".

الاعتماد على مصيدة التسلل مثلما حدث في الكلاسيكو الماضي الذي فاز به برشلونة 4/0:"لقد قمنا بعمل جيد للغاية في هذه المباراة، وليس هناك سبب لتغيير أسلوب اللعب الخاص بنا، سنلعب أمام أحد أفضل الفرق في العالم، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء ضد أتلتيك الذي يعتمد على التحولات ويعتبر من الأفضل في هذه الخاصية، لذلك علينا اللعب بصورة أفضل من ذلك أمام ريال مدريد".

جدير بالذكر أن برشلونة وصل إلى نهائي السوبر بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة في نصف النهائي، بينما تغلب ريال على ريال مايوركا 3/0 على الجانب الآخر، ليلتقي كل منهما غدًا، الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية، لتحديد الطرف الفائز باللقب.