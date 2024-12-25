كان يريد هذا اللاعب.. برشلونة يفشل في تلبية طلب فليك بشأن الميركاتو الشتوي

الأمر أصبح مستحيلًا..

يواجه برشلونة صعوبة كبيرة في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، بينما يواجه أزمة مالية خانقة في السنوات الأخيرة.

وأثرت الأزمة المالية على تعاقدات الفريق، وكذلك تطلعات المدرب هانز فليك بشأن أي تعزيز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فليك "طلب من الإدارة التعاقد مع لاعب وسط مدافع في الميركاتو الشتوي، إذا كان هناك إمكانية لذلك".

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وأضافت: "حتى يومنا هذا، الوضع بالنسبة لبرشلونة واضح، لا تحركات في الشتاء، بينما ينصب التركيز على تسجيل عقود الثنائي داني أولمو وباو فيكتور".

وأوضحت أن "فليك سعيد بأداء مارك كاسادو، لكنه يرغب في لاعب ارتكاز دفاعي يتميز بالانتشار والقوة البدنية، يساعد تحديدًا في نصف الساعة الأخير من المباريات".

وواصلت: "كان فليك يفكر في نمط مثل نجولو كانتي، الذي يلعب في الدوري السعودي حاليًا، إذ يريد لاعبًا يتمتع بالخبرة يمكن أن يساعد في تخدير إيقاع المباراة وقت الحاجة".

وختمت: "أحد الأسماء التي تعجب فليك كان ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونخ، لكن فشل برشلونة في العودة إلى قاعدة (1:1)، المتعلقة بالتوازن المالي، يجعل التعاقد معه في يناير خيارًا مستحيلًا".