"هل حقًا طلبه فليك؟".. حقيقة اقتراب نجم موقعة "8-2" من التوقيع لبرشلونة!

ما خطوة البارسا؟

رددت وسائل الإعلام العالمية اسم النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش كخيار مرجح للانضمام إلى برشلونة، بعد تعثر إتمام صفقة نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو.

وأنهى صاحب الـ35 عامًا الذي لعب لأندية دورتموند وإنتر وبايرن ميونخ وتوتنهام، عقده مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي، وقد يصل إلى برشلونة في صفقة مجانية.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية، أن هانز فليك مدرب برشلونة "دعا بيريشيتش للعب للبارسا في الموسم المقبل"، علمًا بأنه لعب تحت قيادته في بايرن ميونخ وسجل هدفًا في مباراة (8-2) ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن صحيفة " dalmatinskiportal" الكرواتية الشهيرة، قالت إن برشلونة لا يفكر في بيريشيتش، وإنما إشبيلية هو من أبدى اهتمامًا بصاحب الـ35 عامًا.

وأوضحت أن أسماء كينجسلي كومان من بايرن ميونخ، ولويس دياز من ليفربول، ورافائيل لياو لاعب ميلان، ترددت كخيارات محتملة أمام برشلونة، لكن يبدو أن الخيار الوحيد المحتمل هو (كومان)، حيث سيسمح له بالمغادرة على سبيل الإعارة، بينما يتطلب الثنائي الآخر رسوم انتقال كبيرة، وهو ما لا يملكه النادي الكتالوني.