فليك : اخترنا "طريق جوارديولا" في مشروعنا الجديد مع برشلونة

الباريسا والسيتي لعبا وديًا فجر اليوم

أبدى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة رضاه عن أداء لاعبيه خلال اللقاء الودي الذي جرى فجر اليوم في أمريكا أمام مانشستر سيتي وانتهى بانتصار فريقه بركلات الجزاء الترجيحية.

اللقاء الذي لُعب في ولاية أورلاندو الأمريكية انتهى وقته الأصلي بالتعادل 2-2 وقد حسمه البارسا لصالحه 4-1 بركلات الترجيح، وقد تأخر انطلاقه لمدة 80 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

الموقع الرسمي للبارسا نقل عن فليك قوله "أنا سعيد جدًا بالفريق. عملنا بجد حقًا والأهم من كل هذا أننا دافعنا وهاجمنا كفريق".

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الصحفي فابريتسيو رومانو نقل عن المدرب الألماني رغبته باتباع خطوات بيب جوارديولا في النادي الإنجليزي، حيث قال فليك "هنا في برشلونة، نريد فعل شيء مشابه لما بناه جوارديولا في مانشستر سيتي. هذا هو طريقنا".

يُشار إلى أن فليك بدأ مهمته مع البارسا للتو عقب إقالة تشافي من منصبه بنهاية الموسم الماضي.