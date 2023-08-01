فليتنافس المتنافسون.. الجمهور الياباني يقلد المغاربة ويبهر الجميع في مدرجات كأس العالم!

اللفتات الطيبة لا تتقيد بحدود الزمان والمكان..

يضرب الجمهور الياباني أعظم الدروس في كل بطولة مجمعة يكون فيها موجودًا مع منتخب بلاده في أي محفل، والأمر ذاته يستمر في كأس العالم للسيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

يتنافس الجمهوران المغربي والياباني على اللفتات الطيبة في تلك المسابقة المتابعة من قبل الملايين في أنحاء العالم المختلفة.

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بعد الفز المدوي على إسبانيا برباعية نظيفة، قام جمهور اليابان بتنظيف ملعب مباراة الفريقين قبل المغادرة في لفتة طيبة لم تعد مستغربة على الجماهير اليابانية.

يأتي هذا شبيهًا تمامًا لما فعله الجمهور المغربي عقب الفوز التاريخي للبؤات الأطلس على حساب كوريا الجنوبية كأول انتصار مغربي وعربي في تاريخ كأس العالم للكرة النسائية.

ويعد هذا استمرارًا للتنافس المغربي الياباني في البطولات المجمعة في تلك الأمور الجماهيرية المميزة، خصوصًا بعد تقديم لوحات شبيهة في كأس العالم للرجال 2022 الذي أقيم في قطر.