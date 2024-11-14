لن يُغير استراتيجيته .. ريال مدريد يحسم أول صفقتين لموسم 2025-2026

الفريق الإسباني يسير حسب الخطة

يبدو أن ريال مدريد سيسير على خططه الجاهزة لدعم صفوفه منذ فترة طويلة، ولن يُغير استراتيجيته الخاصة بالانتقالات أبدًا، والتي أصبح يتبعها في السنوات الأخيرة وتتعلق بالتعاقد مع اللاعبين عقب انتهاء عقودهم ومنحهم مقدم عقد جيد جدًا مع راتب مغرٍ للغاية.

الريال صبر على كيليان مبابي حتى خضع له ووقع له بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وقد أفادت شبكة ريليفو الإسبانية أن النادي سيتعامل بالمثل مع الثنائي، ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، وألفونسو ديفيس، ظهير أيسر بايرن ميونخ.

ريليفو أوضحت أن المدافع الإنجليزي يريد الانتقال إلى ريال مدريد لكن عقب نهاية الموسم وليس في يناير القادم، تفاديًا لأي توتر أو سوء يُصيب علاقته بناديه وجمهوره، فيما مازال ديفيس يرفض كل محاولات البايرن لتجديد عقده ويُصر تمامًا على الانتقال للعاصمة الإسبانية الصيف القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حسم ريال مدريد للصفقتين يعني زيادة فاتورة الرواتب بشكل كبير الموسم القادم، وهو ما سيؤثر على خطط النادي لسوق الانتقالات الشتوي القادم وخطط تعويض غياب العديد من اللاعبين الذين سيغيبون لفترات طويلة بسبب الإصابة.

يُشار إلى أن ريال مدريد يحتفل وصافة الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة في الصدارة لكن مع مباراة مؤجلة مع فالنسيا.