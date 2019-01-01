فلسطين تتعادل أمام قيرغيزستان بثنائية وديًا

التعادل يقود منتخب فلسطين في أول مباراة له منذ كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق اللقاء الودي الذي جمع منتخبي فلسطين وقيرغيزستان، على ملعب الأخير.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق تورسونالي روستاموف من ضربة ركنية تبعها برأسية، ومع بداية الشوط الثاني أضاف زميله بيكزان ساكينياييف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

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وقلص تامر صيام الفارق بتسجيل الهدف الأول للفدائي في الدقيقة 57، وفي اللحظات الأخيرة، أدرك عبد اللطيف البهداري التعادل من ضربة جزاء.

يذكر أن منتخب فلسطين يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.