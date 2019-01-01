رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر السعودية للموافقة على اللعب في رام الله

منتخب السعودية سيحل ضيفًا على نظيره الفلسطيني في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023 وسيُقام اللقاء في رام الله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشكر للسعودية وخاصة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الموافقة على لعب المباراة المقررة بين المنتخبين في الضفة الغربية.

وترفض بعض الدول لعب مبارياتها ضد فلسطين في الضفة الغربية وتحديدًا ملعب فيصل الحسيني في رام الله لاعتبارات سياسية، مما كان يُجبر المنتخب على اختيار ملعب محايد وغالبًا ما كان يلعب في الأردن أو الإمارات.

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المنتخب السعودي من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الفلسطيني يوم الـ15 من أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد وافقت القيادة السعودية على توجه الأخضر نحو فلسطين ولعب اللقاء على ملعب فيصل الحسيني في رام الله.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت يوم أمس الخميس عن موافقتها مواجهة فلسطين داخل الحدود الفلسطينية، مؤكدة أن القرار جاء حرصًا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من اللعب على ملعبه ووسط جماهيره والتزامًا بمتطلبات فيفا للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبين.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوارها في التصفيات بتعادل مخيب للآمال مع اليمن 2-2، وستواجه سنغافورة في الجولة القادمة ثم فلسطين، فيما كان الفدائي قد نجح في الفوز على أوزباكستان في الجولة الأولى لكنه سقط أمام سنغافورة في الثانية.