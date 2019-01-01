المنتخب السعودي يختتم تدريباته في رام الله استعدادًا لمواجهة فلسطين

أجرى المنتخب السعودي تدريباته النهائية استعدادًا لمواجهة فلسطين يوم غدٍ الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى المنتخب السعودي تدريباته الأخيرة استعدادًا لمواجهة فلسطين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووصلت بعثة السعودية لفلسطين يوم أمس عبر الأراضي الأردنية، وقد استقبلهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره في رام الله وأكد اعتزازه وكامل فلسطين بتلك الزيارة التاريخية.

الأهلي وأكثر الأندية فوزًا بكأس خادم الحرمين الشريفين

وبدأ مران المنتخب بقيادة هيرفي رينار بتدريبات الإحماء ثم قسم المدرب الفرنسي اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى مباراة تدريبية على نصف مساحة الملعب، وكان الختام بتدريب خاص على تسديد الكرات الثابتة.

وحضر المران ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بجانب يوسف لافي الأمين العام بالاتحاد الفلسطيني.