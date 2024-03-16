“فلتمت يا فينيسيوس” .. الكشف عن سر احتفال نجم ريال مدريد المبالغ فيه أمام أوساسونا!

تفاصيل سر احتفال فينيسيوس أمام أوساسونا...

نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب آل سادار.

وشهد اللقاء تألق فينيسيوس جونيور، مع ريال مدريد وتمكنه من تسجيل هدفين، وأثار اللاعب البرازيلي الجدل حول احتفاله بالهدف الرابع لفريقه، بعد ذهابه واحتفاله أمام جماهير أصحاب الأرض.

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" عن سر احتفال فينيسيوس، بهدفه أمام جماهير أوساسونا، إذ كانت بعض من الجماهير تهاجم اللاعب وتهتف ضده بهتافات عنصرية.

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وذهب اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، أمام مدرجات أوساسونا، ووضع يده على اذنه وتحداهم، بعد هتافهم "فلتمت يا فينيسيوس"، تصرف اللاعب لم يعجب الجماهير التي واصلت في هتافاتها المسيئة ضده.

تلك المناوشات بين فينيسيوس، والجماهير كانت قبل انطلاق المباراة أيضًا، إذ كان بعض من الحضور يوجه له الشتائم، ويطلق صافرات الاستهجان عليه أثناء الاحماء وكل مرة يلمس الكرة خلال المباراة.

وتعد واقعة أوساسونا، ليست هي الأولى من نوعها ضد فينيسيوس، في الملاعب الإسبانية، إذ هاجمت بعض من جماهير أتلتيكو مدريد، وبرشلونة السباب والهتافات العنصرية ضد اللاعب، مما دفع ريال مدريد، إلى تقديم شكوى رسمية ضدهم.