فك نحس مارادونا؟ إشبيلية يكمل إنجازات خماسي الأرجنتيني السابق

5 نجاحات مرتبطة بمارادونا في 2022-23

يلفظ موسم 2022-23 أنفاسه الأخيرة مع قرب نهايته؛ موسم شهد عدد من التتويجات والألقاب لأندية ومنتخب جمعهم كلمة سر واحدة اسمها، دييجو آرماندو مارادونا.

وتوفي بطل العالم مع الأرجنتين في 25 نوفمبر 2020 بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده رقم 60 متأثرًا بمرضه. دييجو كان سيصبح الأكثر سعادة في 2023 لو كان حيًا؛ فكل أنديته ومنتخب بلاده كانوا الأنجح خلال هذه السنة.

عاد منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في نهاية 2022 وتوجوا بلقب كأس العالم بعد غياب لسنوات منذ آخر كأس رفعها دييجو في 1986.

النجاحات تواصلت لكل من ارتبط اسمه بمارادونا؛ فنابولي الذي يعد النجم الأرجنتيني أحد قديسي المدينة عاد هو الآخر بعد 33 سنة ليتوج بالدوري الإيطالي الذي جلبه دييجو سابقًا لمدينة الجنوب الإيطالية.

وفي الأرجنتين فاز فريق دييجو، بوكا جونيور ببطولة الدوري 2022 كما توج برشلونة الذي لعب له مارادونا بلقب الدوري الإسباني.

ومن بين الأندية التي لعب لها مارادونا ولا يتذكرها الكثيرون نادي إشبيلية الذي لعب له دييجو موسمًا وكان آخر المتوجين الذين ارتبطوا باسمه بعدما توجوا أمس بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخهم.