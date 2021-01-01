يوفنتوس

فك النحس واقترب من إبراهيموفيتش .. ماذا حقق كريستيانو رونالدو من أرقام ضد كروتوني؟

علي رفعت
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Zlatan Ibrahimovic Milan Cristiano Ronaldo Juventus 2020-21
(C)Getty Images
تعرف على أهم أرقام كريستيانو رونالدو في مواجهة كروتوني بالجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم في فوز فريقه يوفنتوس بثلاثية نظيفة على نظيره كروتوني في المباراة التي جممعت بينهما في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

رونالدو قدم واحدة من أفضل مبارياته مع يوفنتوس خلال العام الجديد على المستوى التهديفي بعدما كان من افتتح التسجيل للبيانكونيري وسجل الهدف الثاني أيضًا.

 

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رونالدو أخيرًا فك نحس عدم التسجيل في ثلاث مواجهات متتالية بعد أن سجل اليوم في الدقيقة الـ 38 برأسية رائعة على يمين حارس المرمى.

وأضاف البرتغالي الهدف الثاني له في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، برأسية مماثلة، لتكون تلك هي الثنائية الأولى له في الدوري الإيطالي منذ مواجهة أودينيزي في الثالث من يناير الماضي.

وعانى رونالدو من الابتعاد عن التسجيل في آخر ثلاث لقاءات له مع يوفنتوس، أمام إنتر في الكأس، ونابولي في الدوري وبورتو في دوري أبطال أوروبا.

بالرغم من ذلك بتسجيله في لقاء اليوم أصبح كروتوني هو الفريق رقم 78 في الدوريات الخمس الكبرى الذي يسجل في شباكه كريسيتانو رونالدو، ولا يتفوق عليه في ذلك العدد سوى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بواقع 79 خصمًا.

 

فيما يلي سنستعرض سويًا أهم وأبرز أرقام كريستيانو رونالدو في مواجهة اليوم التي شارك فيها النجم البرتغالي لمدة 90 دقيقة كاملة.

سدد النجم البرتغالي الكرة 11 مرة في المباراة، منهم أربع مرات على المرمى تعامل الحارس مع كرتين منهما وأربعة خارجه، وثلاث مرات أبعدت الدفاعات تسديداته.

وأهدر رونالدو ثلاث فرص محققة للتسجيل أتيحت له خلال المواجهة، كما لمس الكرة 49 مرة طوال الـ 90 دقيقة التي لعبها النجم البرتغالي.

فيما يتعلق بالتمريرات فقد تمكن رونالدو من النجاح في تمرير الكرة 24 مرة من أصل 31 محاولة له، بنسبة نجاح 77%، ومن تلك التمريرات كان هناك تمريرة خطرة وكرة عرضية لم تكن ناجحة، وكرة طولية وصلت بدقة لزميله.

فاز رونالدو بإلتحام أرضي وحيد من أصل ثلاثة دخل فيهم، ولم يفز بأي إلتحام هوائي من أصل إلتحامين دخل فيهم، دون حساب الرأسيتين عندما سجل هدفيه حيث لم يلتحم به أي مدافع.

فقد هداف يوفنتوس الكرة 11 مرة خلال المواجهة، وحصل على خطأ وحيد من الخصوم، وقام بخطأ مثله، كما وقع في التسلل مرة وحيدة.

أما دفاعيًا فمساهمة رونالدو كانت قليلة للغاية كما هو الحال لطبيعة مركزه في الهجوم، إلا أنه أبعد كرة واحدة في نهاية المباراة من مناطق الخطورة.

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