فك النحس واقترب من إبراهيموفيتش .. ماذا حقق كريستيانو رونالدو من أرقام ضد كروتوني؟

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم في فوز فريقه يوفنتوس بثلاثية نظيفة على نظيره كروتوني في المباراة التي جممعت بينهما في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

رونالدو قدم واحدة من أفضل مبارياته مع يوفنتوس خلال العام الجديد على المستوى التهديفي بعدما كان من افتتح التسجيل للبيانكونيري وسجل الهدف الثاني أيضًا.

رونالدو أخيرًا فك نحس عدم التسجيل في ثلاث مواجهات متتالية بعد أن سجل اليوم في الدقيقة الـ 38 برأسية رائعة على يمين حارس المرمى.

وأضاف البرتغالي الهدف الثاني له في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، برأسية مماثلة، لتكون تلك هي الثنائية الأولى له في الدوري الإيطالي منذ مواجهة أودينيزي في الثالث من يناير الماضي.

وعانى رونالدو من الابتعاد عن التسجيل في آخر ثلاث لقاءات له مع يوفنتوس، أمام إنتر في الكأس، ونابولي في الدوري وبورتو في دوري أبطال أوروبا.

بالرغم من ذلك بتسجيله في لقاء اليوم أصبح كروتوني هو الفريق رقم 78 في الدوريات الخمس الكبرى الذي يسجل في شباكه كريسيتانو رونالدو، ولا يتفوق عليه في ذلك العدد سوى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بواقع 79 خصمًا.

