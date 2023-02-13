فك الحذاء بأسنانه .. لقطة مميزة بين نجم جريزمان ولاعب برشلونة السابق

أنطوان جريزمان المتواضع يعلى أخلاق برشلونة!.

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو روح رياضية عالية بين أنطوان جريزمان مهاجم الأتلتي وأوسكار مينجيزا مدافع السيليستيس، اللاعبان تزملا سويًا في برشلونة خلال السنوات الماضية قبل أن يرحلان عن البلوجرانا هذا الموسم ويبدو أن علاقة حب واحترام متبادلا جمعتهما أثناء فترة التواجد في كامب نو.

مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الجولة ال21 على ملعب بالايدوس، حسمها الفريق العاصمي في الدقيقة الأخيرة بهدف من ممفيس ديباي.

وجاءت اللقطة الأبرز عندما حاول المدافع الكاتالوني حماية الكرة للسماح لها بالخروج على الطرف للحصول عليها، بينما ركض جريزمان خلفه محاولًا الوصول إليها لمنعها من الخروج والاستمرار في اللعب، وخلال الصراع على الكرة داس رجل جريزمان بطريق الخطأ على كعب مينجيزا مما تسبب له في الكثير من الضرر.

لدرجة أن حذاء اللاعب الإسباني خرج من قدمه، بينما يبدو أن جريزمان ادرك أنه قد أساء إلى زميله السابق في برشلونةو طلب منه العفو وجلس بجواره أثناء رعايته له، حتى أنه قام بفك عقد رباط حذاء منيجيزا بأسانه من أجل أن يقوم بإرتدائه من جديد فور علاجه.

يذكر أن فوز أتلتيكو مدريد رفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز الرابع، بينما سيلتا فيجو يقبع في المركز ال14 برصيد 23 نقطة.