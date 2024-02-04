فكرة ميلان المجنونة .. نوفاك ديوكوفيتش ينضم للجهاز الفني!

المصنف الأول عالميًا في طريقه إلى ميلان!

اقترح نادي ميلان الإيطالي اقتراحًا مجنونًا، بتعيين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول للتنس، ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي.

وكشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية عن أن اسم ديوكوفيتش سيتم إدراجه ضمن قائمة المستشارين الشخصيين لجيري كاردينالي؛ المساهم الأكبر في نادي ميلان.

وسيلعب نوفاك دور المدرب الذهني، بعد أن كان محفزًا لفريق ميلان، بعد أن كان يمر بلحظات صعبة للغاية، كما أنه مشجعًا لنادي ميلان، ويرتبط بصداقة قوية مع كاردينالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح ميلان لديه سياسة جديدة وهي المزيج بين كرة القدم والترفيه، حيث أبقى زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الشخصي للنادي، الباب مفتوحًا أمام التعاون الذي يؤدي إلى هوليوود أكثر من سان سيرو!

ويعمل كاردينالي بالفعل جنبًا إلى جنب مع ليبرون جيمس ودواين جونسون "ذا روك"، وكان ديوكوفيتش سينضم بشكل رسمي إلى تلك القائمة، ولكن انشغاله جعل هذا الأمر مجرد اقتراحات حتى الآن.