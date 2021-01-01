فكرة جديدة تقرب مبابي من التجديد لسان جيرمان وعدم فقدان حلم ريال مدريد

كيف سيجدد كيليان مبابي لباريس سان جيرمان ويبقي على حلم الانتقال لريال مدريد في المستقبل؟

أوضحت "ماركا" أن مصير كيليان مبابي في باريس سان جيرمان في يد الإدارة القطرية وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد التقرير أن حتى الآن الإدارة لم تحسم مسألة تمديد عقد اللاعب، ولم تتخذ قرارها إذا كانت ستمدد عقده المنتهي في 2022 أم ستضعه على لائحة البيع بانتظار قرار الملاك.

"لو باريسيان" من جانبها قالت إن الإدارة بالفعل وضعت سعراً لبيع اللاعب حال قررت التخلي عنه الصيف المقبل، وهو 200 مليون يورو.

6 فبراير

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود فكرة جديدة فيما يتعلق بتجديد تعاقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي يفكر في منح مبابي عقدًا مناسبًا لشروطه، مع إضافة شرط يمنح حق الانتقال لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن الانتقال لريال مدريد أو لأي فريق كبير سيكون مقابل مبلغ مالي معين، نوعًا ما مثل الشرط الجزائي.

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ويعد مبابي بالنسبة لريال مدريد أحد الأحلام التي يسعى الفريق للحصول عليها منذ سوق الانتقالات الصيفية في 2017.

ويمر النادي الملكي بضائقة مالية جعلت فكرة التوقيع مع اللاعب في الصيف المقبل بشكل مباشر صعبة للغاية بحسب ما أوضحت تقارير صحفية سابقة.

وخرج اللاعب في تصريحات صحفية قبل أيام أكد خلالها إنه يدرس مستقبله في باريس سان جيرمان بالفترة الحالية، وأن كل السيناريوهات متاحة بالنسبة له .

جدير بالذكر أن العقد الحالي للنجم الفرنسي لا ينتهي قبل نهاية الموسم المقبل، أي أنه سيكون متاحًا للتفاوض مع أي فريق في يناير المقبل دون الحاجة لإذن فريقه.