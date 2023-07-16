"فقد عامين من عمره" .. رسالة مؤثرة من فينيسيوس إلى ميندي

فينيسيوس جونيور يدافع عن بينجامين ميندي ويوجه له رسالة!

تحدث مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، عن لاعب مانشستر سيتي السابق بينجامين ميندي، ودافع عن الفرنسي بعد تبرأته من التهم التي وجهت إليه من قبل.

وتم تبرئة ميندي من جميع تهم الاغتصاب التي وجهت إليه، من قبل القضاء البريطاني.

ودفاعًا عن اللاعب الفرنسي، كتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابه على تويتر: "أعتذر لك على كل شيء مررت به ميندي".

كما أضاف: "أقل شيء سيء حدث لك خلال عامين، أن ممارستك لمهنتك تعطلت، أما عن الضرر النفسي وتشويه سمعتك، بالتأكيد لن تعود حياتك كما كانت".

وأردف: "إلى متى سيتم إدانتنا بأشياء لم تحدث، دون أن نأخذ حق الدفاع عن أنفسنا، فقط تنشر أخبار مزيفة دون توضيح الحقيقة".

ثم أنهى حديثه: "يجب أن تكون صاحب منصب حتى تدافع عن نفسك، سؤالي ما العمل لإصلاح هذا الضرر؟"

الجدير بالذكر أن، تم تبرئة ميندي من 7 من التهم الموجهة إليه، بداية هذا العام، ثم الحكم النهائي بالبراءة.