"فقد عامين من عمره" .. رسالة مؤثرة من فينيسيوس إلى ميندي

تسنيم مدبولي
Benjamin Mendy 2023Getty
بينجامين مينديفينيسيوس جونيورمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

فينيسيوس جونيور يدافع عن بينجامين ميندي ويوجه له رسالة!

تحدث مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، عن لاعب مانشستر سيتي السابق بينجامين ميندي، ودافع عن الفرنسي بعد تبرأته من التهم التي وجهت إليه من قبل.

وتم تبرئة ميندي من جميع تهم الاغتصاب التي وجهت إليه، من قبل القضاء البريطاني.

ودفاعًا عن اللاعب الفرنسي، كتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابه على تويتر: "أعتذر لك على كل شيء مررت به ميندي".

كما أضاف: "أقل شيء سيء حدث لك خلال عامين، أن ممارستك لمهنتك تعطلت، أما عن الضرر النفسي وتشويه سمعتك، بالتأكيد لن تعود حياتك كما كانت".

وأردف: "إلى متى سيتم إدانتنا بأشياء لم تحدث، دون أن نأخذ حق الدفاع عن أنفسنا، فقط تنشر أخبار مزيفة دون توضيح الحقيقة".

ثم أنهى حديثه: "يجب أن تكون صاحب منصب حتى تدافع عن نفسك، سؤالي ما العمل لإصلاح هذا الضرر؟"

الجدير بالذكر أن، تم تبرئة ميندي من 7 من التهم الموجهة إليه، بداية هذا العام، ثم الحكم النهائي بالبراءة.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

8041 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 4986جود بيلينجهام
  • 441كريستوفر نكونكو
  • 498دومينيك سوبوسلاي
  • 352ميسون ماونت
  • 318ساندرو تونالي
  • 1446صفقة أخرى
8041 الأصوات

اختيارات المحررين