فقد الداعم الأخير؟! .. شقيق دانييل ألفيش يعايره بحريته!

النجم البرازيلي من سيئ إلى أسوأ!

بعد أيام قليلة من إعلان جوانا سانز شقيقة دانييل ألفيش عن انفصالها عنه عقب مشكلته الأخيرة واتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة تلقى النجم البرازيلي خبرًا آخر يبدو وأنه سيكون صعبًا للغاية عليه.

الخبر يخص شقيقه ناي ألفيش الذي كان قد أظهر دعمًا قويًا له قبل أيام، لكن رسالته الأخيرة التي نشرها عبر حسابه في موقع "إنستجرام" تشير إلى غير ذلك.

وكتب ناي: "يا رب، لا أريد أن اسألك أي شيء اليوم، فقط أريد أن أشكرك على كل ما منحتني طيلة حياتي".

وأضاف وهنا تأتي الكلمات المثيرة للجدل: "أريد أن أشكرك على عائلتي وصحتي وعلى لقمة العيش التي لدي، وعلى حريتي، وعلى حصولي على الفرصة لأعيش يومًا آخر".

جدير بالذكر أن ناي لم يزر ألفيش في السجن حتى الآن ولا أي فرد من عائلته بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، فقط زوجته التي طلبت الطلاق وأحد الأصدقاء هما اللذان ظهرا لزيارته.