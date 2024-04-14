"لقد فقد احترامه" .. "عامل" الهلال يتسبب في هجوم عالمي على علي البليهي!

حساب عالمي قام بنشر المقطع، فتعرض مدافع الهلال لهجمة شرسة..

بعد لقطاته الاستفزازية التي جمعته بنجوم العالم في أكثر من مناسبة، أصبحت تصرفات علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، مرصودة من مختلف الحسابات العالمية، وهو ما جعله في مرمى سهام الانتقادات القاسية خلال الساعات الماضية.

اعتدنا أن يُهاجم مدافع الزعيم على مواقفه الاستفزازية مع النجوم سواء ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كريستيانو رونالدو غيرهم، لكن هذه المرة "عامل" في الهلال هو سبب الهجوم عليه..

حساب "Out Of Context Football" العالمي الشهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، نشر فيديو للبليهي مع أحد العاملين في غرف الزعيم عقب التتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي في 11 من أبريل الجاري، يظهر خلاله المدافع معنفًا العامل بعدما اكتفى بفتح ثلاجة زجاجات المياة له دون منحه واحدة، في انتظار أن ينحني هو لالتقاطها.

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هذا المقطع تفاعل معه قطاع عريض من الجمهور الأجنبي، الذي أصبح البليهي معروفًا بالنسبة له من مواقفه السابقة، فعلق الكثيرون بغضب على تصرفه مع العامل، إذ جاءت التعليقات على غرار: "يحتاج لشخص يعلمه أهمية التواضع"، "عندما تجني الكثير من المال في سن صغير، من الصعب ألا تتصرف كالطفل المدلل"، و"هو غير محترم وفقد احترامه، بجانب أن لديه مشاكل في شخصيته".

يذكر أن آخر مواقف البليهي الاستفزازية جمعته برونالدو خلال نصف نهائي السوبر في الثامن من أبريل الجاري، إذ تسبب وقتها في طرد رونالدو بالكارت الأحمر المباشر، بعدما هم الأخير بلكمه في صدره غضبًا من اعتراض طريقه أثناء تنفيذ رمية تماس.

وكان الهلال قد صعد للنهائي بالفوز أمام رفاق الدون (النصر) بثنائية مقابل هدف وحيد، قبل أن يحصد اللقب بالفوز أمام الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد.