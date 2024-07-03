"فقدنا نيمار بالفعل".. كارثة فينيسيوس تصيب مدرب البرازيل بالحسرة!

ماذا قال مدرب البرازيل؟

تعادل منتخب البرازيل مع كولومبيا (1-1) فجر اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024، ليفشل في خطف صدارة المجموعة الرابعة، التي تمسك بها خصمه، واكتفى بالصعود كوصيف، ليضرب موعدًا ناريًا في ربع النهائي مع منتخب أوروجواي، الذي تأهل بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة.

ولم يكن التعادل هو أسوأ ما حدث للمنتخب البرازيلي في المباراة، وإنما كان حصول نجم السامبا فينيسيوس جونيور على بطاقة صفراء ساذجة بعد 7 دقائق فقط من بدء المباراة، بمثابة الكارثة.

سوف يفتقد منتخب السيليساو نجمه الأول في المباراة الأهم أمام أوروجواي بربع النهائي القاري، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والمقررة فجر يوم الأحد المقبل، ما أثار إحباط المدرب دوريفال جونيور.

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وقال دوريفال، في تصريحات عقب المباراة: "كان الأمر غريبًا للغاية، كان هذا هو التحدي الأول (الالتحام) في المباراة، لكن الناس يقولون إن علينا أن نتعلم اللعب دون نجومنا الكبار، لذا فقد حان الوقت الآن".

وختم: "في لحظات معينة، لن يكون لدينا لاعبون مهمون، لقد فقدنا نيمار بالفعل. إنها لحظة للاعبين الآخرين للتصعيد".