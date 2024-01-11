فعل قبيح يستحق الطرد .. ثورة ضد روديجر بسبب "قرصة" في صدر موراتا!

لقطة جديدة للمدافع الألماني أنطونيو روديجر انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تسببت في الهجوم عليه!

روديجر اعتاد على اللقطات المجنونة الفترة الأخيرة، وقرر تكرار هذه الأفعال في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد على الأراضي السعودية.

الكاميرات التقطت روديجر وهو يقوم بـ"قرص" المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد في صدره بطريقة غريبة استفزت الأخير بشكل واضح، ولم يشاهدها حكم اللقاء لذلك لم يتلق الألماني أي بطاقات.

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بعض الجماهير نظرت إلى الأمر على سبيل المزاح، بينما هاجمه البعض واتهمه باستخدام أساليب غير لائقة لاستفزاز الخصوم.

الصحفي سانتياجو سيرجورا قال عبر شبكة "أوندا سيرو":"ما فعله روديجر بموراتا كان قبيحًا للغاية وكان يستحق الطرد عليه".

ونجح ريال مدريد في التفوق على أتلتيكو بنتيجة 5/3، في انتظار الفائز من برشلونة وأوساسونا مساء اليوم، الخميس، للعب ضده في نهائي السوبر المقرر له يوم الأحد القادم.