المزيد من المشاكل

أعلنت هيئة السكك الحديدية الفرنسية تعرض البلاد لسلسلة من الهجمات التي وصفتها بالخبيثة قبل ساعات من انطلاق افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

ولم يوضح البيان طبيعة الهجمات ولكن قال إن الهجمات الموصوفة بالأعمال الخبيثة الهدف منها شل النظام الخاص بالتنقلات.

وضربت عدة خطوط للنقل في غرب وجنوب وشمال وشرق العاصمة الفرنسية، مما تسبب في طوابير وتزاحم في المحطات حسبما نقلت "BBC".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتم إلغاء عدة رحلات وحذرت هيئة السكك الحديدية أن إعادة الأمور لطبيعتها قد يستغرق فترة عطلة نهاية الأسبوع بأكملها.

وكشفت الهيئة في تصريحات مع "AFP" عن أن الأعمال الخبيثة كانت في شكل حرائق تم إشعالها عمداً في عدة خطوط تصل بين العاصمة باريس ومدن مختلفة، مؤكدة أن تم منع محاولة جنوب العاصمة لتعطيل الخط هناك.