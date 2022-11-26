فعلوها مرة أخرى .. عائلة سيمبسون تنبأت بمواجهة إنجلترا وأمريكا!

حلقة بالمسلسل توقعت النتيجة المملة في 1997

مرة أخرى يظهر مسلسل عائلة سيمبسون وارتباطه الوثيق بمختلف الأحداث الرياضية والسياسية، والآن الحديث ظهر عن كأس العالم قطر 2022.

منتخب إنجلترا سقط في فخ التعادل السلبي 0/0 من دون أهداف مع نظيره الأمريكي، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من المونديال.

المتابعون على موقع "تويتر" مزحوا بأن المسلسل الشهير توقع هذا التعادل بين الفريقين قبل سنوات طويلة في إحدى الحلقات وبالتحديد حلقة "عائلة الخرطوشة" في 1997.

وظهر وقتها هومر سيمبسون البطل الرئيسي للمسلسل أثناء جلوسه مع عائلته لمتابعة مباراة ستحدد "الأمة الأعظم على وجه الأرض" من الملعب، ولكن بعد ثوانٍ فقط من الحدث، سمع هومر وهو يصرخ "مملًا".

الجماهير الإنجليزية وكذلك الأمريكية تفاعلت مع هذا الأمر، وانتشرت العديد من التغريدات على موقع "تويتر" لتؤكد أن عائلة سيمبسون توقعت هذه المباراة المملة منذ سنوات طويلة.

جدير بالذكر أن المسلسل سبق أن توقع فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 وهو ماحدث بالفعل، وكذلك تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق.