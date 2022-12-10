فعلها من جديد .. "مُقتحم الملاعب" تسبب في تعطيل قمة الأرجنتين وهولندا

سبق أن قام بنفس الشيء في مونديال 2014

قرر اليوتيوبر الروسي فيتالي زدوروفيتسكي الظهور من جديد بالأحداث الكروية الهامة، بعد اقتحامه لمواجهة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم.

العديد من الصحف العالمية تناقلت المشاهد التي تسببت في تعطيل المباراة، بسبب نزول فيتالي إلى أرض الملعب لمحاولة لفت الأنظار نحوه.

ومن جانبها قامت قوات الأمن بمرافقته إلى خارج أرض الملعب للتمكن من استئناف اللعب، حيث ظهرت عبارة "فيتالي الأفضل في التاريخ" مكتوبة على صدره خلال عملية الاقتحام لملعب لوسيل.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها فيتالي بنفس التصرف، حيث سبق أن فعل نفس الشيء في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل بين ألمانيا والأرجنتين.

وفي عام 2019 سبق أن ركضت صديقته وقتها كينزي ولانسكي إلى أرض الملعب خلال مباراة ليفربول مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف الإعلان عن قناة فيتالي الخاصة على يوتيوب.