فعلها جمهور باريس .. أولتراس سان جيرمان ينفذون مخطط "إزعاج" برشلونة

أجواء ساخنة قبل موقعة الأبطال

أجواء ساخنة شهدتها العاصمة باريس قبيل القمة المرتقبة التي ستجمع باريس سان جيرمان مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا اليوم.

ويحل البلوجرانا ضيفاً ثقيلاً مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" معقل بي إس جي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد التقارير التي تحدثت عن خطط من أولتراس النادي الفرنسي لإزعاج الفريق الضيف، قامت الجماهير بتنفيذ مخططاتها ليلة اللقاء للتأثير على لاعبي الفريق الكتالوني.

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ونشر الإعلام الإسباني ونظيره الفرنسي عدة مقاطع فيديو تظهر جماهير تطلق ألعاباً نارية ومفرقعات في محيط فندق إقامة بعثة برشلونة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وكشفت تقارير عن تجهيزات كبرى من أولتراس باريس لإشعال مدرجات ملعب حديقة الأمراء رغم التهديدات والوعيد من قبل "يويفا" فيما يخص استخدام الألعاب النارية في الملاعب.