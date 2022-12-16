فعلت ذلك أمام مارادونا .. ساكي يمنح فرنسا 3 نصائح لإيقاف ميسي!

يؤمن أن نفس الأمر يمكن فعله ضد مبابي

قام أريجو ساكي المدرب الأسطوري السابق لنادي ميلان الإيطالي، بمنح ديدييه ديشان مدرب فرنسا، بعض النصائح من أجل إيقاف ليونيل ميسي.

فرنسا تستعد لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد القادم، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، وهو اللقاء الذي يعتبر فيه ميسي السلاح الأهم للمدرب ليونيل سكالوني.

ساكي سبق أن واجه العديد من المشاكل عندما كان يلعب ضد دييجو أرماندو مارادونا نجم نابولي السابق، خلال فترة تدريبه لميلان، وللتشابه الكبير الذي يجمع مارادونا بميسي، قرر المدرب الإيطالي الحديث عن الطريقة التي كان يعتمد عليها لإيقاف الأرجنتيني الراحل خلال فترة تألقه في الملاعب.

وقال في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"كانت هناك 3 طرق، الأولى الاحتفاظ بالكرة وحرمان الفريق الخصم منها وخاصة دييجو، الثانية الضغط العالي لمنع مارادونا من الحصول على الكرة".

وأضاف:"الطريقة الثالثة وهي مواجهة مارادونا كوحدة واحدة عندما تكون الكرة معه، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على ميسي وكذلك كيليان مبابي".

جدير بالذكر أن ميسي نجح في تسجيل 5 أهداف في 6 مباريات مع الأرجنتين، ونفس الأمر قام به مبابي مع فرنسا بالمونديال الحالي.