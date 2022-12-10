"فعلتها يا فتى".. رسالة بيليه لنيمار بعد الخروج من كأس العالم

نيمار وصل إلى رقم بيليه التاريخي

أرسل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رسالة إلى نيمار بعد أن عادل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا رقمه القياسي في الأهداف الدولية في الخروج من كأس العالم أمام كرواتيا.

حيث وصل نيمار إلى هدفه الدولي رقم 77 مع راقصي السامبا ضد كرواتيا بربع نهائي مونديال قطر 2022، وتساوى مع بيليه صاحب نفس الرقم.

وأرسل بيليه رسالته عبر تطبيق إنستجرام، حيث كتب: "لقد رأيتك تنمو، كنت أبتهج لك كل يوم وأخيراً يمكنني أن أهنئك على مساواة عدد أهدافي مع المنتخب البرازيلي".

وواصل: "كلانا يعرف أن هذا أكثر بكثير من مجرد رقم. واجبنا الأعظم كرياضيين هو الإلهام. لإلهام زملائنا المحترفين اليوم، والأجيال القادمة، وقبل كل شيء، إلهام كل من يحب رياضتنا".

واختتم: " لسوء الحظ، اليوم ليس هو الأسعد بالنسبة لنا، لكنك ستكون دائمًا مصدر الإلهام الذي يطمح إليه الكثيرون. لقد تعلمت أنه كلما مر الوقت، زاد إرثنا. تم تسجيل سجلي لما يقرب من 50 عامًا قبل ذلك، ولم يتمكن أحد من الاقتراب منه حتى الآن. لقد فعلتها يا فتى. هذا يقدر عظمة إنجازك".

جدير بالذكر أن نيمار لديه فرصة كبيرة بالطبع في تخطي هذا الرقم في المواجهات المقبلة في حال إذا استمر في المشاركة الدولية ولم يعتزل بعد خروج البرازيل من مونديال قطر 2022.