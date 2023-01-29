"فضيوا المطارح يا زمن، لا صوت باقي ولا صدى" .. شارع لوسيل بعد كأس العالم

عاش الجمهور شهرًا مذهلًا في الدوحة خلال كأس العالم 2022

عاش الجمهور الكروي شهرًا مذهلًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر ديسمبر الماضيين، وكان شارع لوسيل محورًا أساسيًا في التواجد الجماهيري والأجواء المونديالية.

المهندس القطري حمد لحدان المهندي نشر مقطع فيديو لشارع لوسيل بعد إزالة جميع مظاهر كأس العالم وقد بدا هادئًا وموحشًا وحزينًا على انتهاء كل تلك الأجواء الساحرة.

لسان حال شارع لوسيل وجميع شوارع الدوحة التي احتضنت فعاليات كأس العالم 2022 كان يُردد الكلمات الشهيرة "في حزن وسع المدى .. في وجع جوا عميق، لا صوت باقي ولا صدى .. ولا مين يكفي الطريق، فضيوا المطارح يا زمن .. راحوا اللي هون اتجمعوا".

أجواء كرة القدم الساحرة ستعود إلى قطر مجددًا العام القادم، حيث فازت البلاد بحق تنظيم كأس آسيا 2023 وعلى الأرجح ستُنظم في مطلع العام القادم.

يُشار إلى أن الجماهير العربية تسببت في أجواء رائعة خلال المونديال خاصة مع إنجاز المنتخب المغربي بالوصول إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا ثم السقوط أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.