فضيحة جديدة .. القبض على مصارع مصري في أولمبياد باريس بتهمة الاعتداء الجنسي!

الشرطة الفرنسية قالت إنه كان في حالة سكر تام

أعلنت السلطات القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، القبض على مصارع أولمبي مصري، في وقت مبكر من صباح الجمعة، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، قام بالاعتداء جنسيًا على سيدة في أحد المقاهي، بعدما لمسها من مؤخرتها.

وبحسب مكتب المدعي العام، تم الاعتقال حوالي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في مقهى أوز، حيث وجدت السلطات الفرنسية المصارع المصري المتهم في حالة سكر تام لحظة القبض عليه.

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وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الاعتداء وقع بالقرب من نهر السين، تحديدًا على رصيف أوسترليتز في الدائرة الـ13 بالمدينة، بعدما تقدمت ضحية الاعتداء بشكوى عاجلة ضد المصارع الذي حقق من قبل برونزية أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد متحدث باسم النيابة العامة في باريس، في تصريح مقتضب للصحيفة، أنه سيتم فتح تحقيق في قضية الاعتداء الجنسي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لصحيفة "المصري اليوم"، سيعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية المصري، اجتماعًا مع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن واقعة تحرش "كيشو"، الذي ودع منافسات أولمبياد باريس.

يذكر أن هذا ليس أول اعتداء جنسي يتم الإبلاغ عنه في أولمبياد باريس، التي بدأت في 26 يوليو الماضي وتنتهي يوم الأحد المقبل، حيث تم القبض على والد بطلة الجودو الكرواتية باربرا ماتيتش، لقيامه بتقبيل إحدى المتطوعات دون رضاها بعد فوز ابنته مباشرة بالميدالية الذهبية.