فضيحة في دوري السيدات الإسباني .. تحرش ورسائل إباحية من أحد المدربين للاعبات!

كشفت تقارير صحفية عن أزمة أخلاقية كبيرة في نادي الحمة الناشط في دوري السيدات الإسباني تخص المدير الفني للفريق رانديري جارسيا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب تتحملن الكثير من الإهانات والمعاملة الغير لائقة من قبل المدير الفني للفريق.
وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني أرسل صورًا جنسية للفريق بأكمله، بما في ذلك لاعبة تحت السن القانونية.
وأكدت أن المدرب كان يسخر من اللاعبات ووزنهن وكما سخر من ميولهم الجنسية كما اقتحم غرف الملابس دون إشعار مسبق.
جدير بالذكر أن الصحيفة ذكرت إنها حاولت التواصل مع النادي للرد على تلك الاتهامات لكنها فشلت في الحصول على أي ردود.
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