فضيحة في الكاميرون.. تزوير أعمار 21 لاعبًا بالمنتخب ورد فعل صارم من إيتو

اختبارات عاجلة لإكمال قوام الفريق

فضيحة جديدة بطلها الكاميرون قبيل انطلاق بطولة وسط إفريقيا لكرة القدم والتي تشارك فيها منتخبات القارة السمراء من جنوب الصحراء تحت ١٧ عامًا.

الكارثة أنه تم إثبات وجود تزوير في أعمار ٢١ لاعبًا من أصل ٣٠ شملتهم قائمة منتخب الأسود ولم يكن مسموحًا لهم خوض البطولة.

لم يتم استبعاد الكاميرون من البطولة، ولكن تمت التوصية من الاتحاد الإفريقي والاتحادات المعنية بإرسال قائمة جديدة من اللاعبين ممن لا توجد شكوك حول أعمارهم.

أتى هذا بعد فحص قائمة الكاميرون بالكامل عن طريق "اختبار نمو العظام" وتبين أن ٢١ من أصل ٣٠ لاعبًا تم تزوير أعمارهم في الكاميرون.

أوصى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بفتح تحقيقات في الأمر، مشيرًا وفق "بي بي سي" إلى أن هذه السلوكيات هي التي أضرت بسمعة كرة القدم الكاميرونية في أوقات سابقة.

كما أوصى أن تتم اختبارات في أسرع وقت ممكن لإكمال القائمة تحت إشراف مدرب منتخب الكاميرون تحت ١٧ عامًا، جان بيير فيالا.