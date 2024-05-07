فضيحة تستفز الجماهير .. صهر باريس هيلتون يثير الجدل في مباراة بالدوري البرتغالي!

الأمريكي عمره 45 عامًا ولم يلمس كرة من قبل!

شهدت منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي، لقطة مثيرة للجدل كان بطلها صهر النجمة الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على مشاركة كورتني ريوم، شقيق زوجة باريس هيلتون، لأول مرة مع فريق لانك فيلافيردينس خلال مواجهة تورينسي، الأحد الماضي في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وجلس ريوم (45 عامًا) على مقاعد بدلاء فريق لان فيلافيردينس، قبل أن يتم الدفع به في تبديل أثار استفزاز جماهير النادي الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة.

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وخسر فريق فيلافيردينس بنتيجة (0-1) أمام تورينسي، في ليلة حزينة لمشجعي النادي الذي يتذيل ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 23 نقطة، وهبط رسميًا إلى الدرجة الأدنى.

وكشفت "ديلي ميل" أن كورتني ريوم، شارك في المباراة كونه صديقًا لمالك النادي، الكندي أدريان جوهانسون، كما أنه أصبح مستثمرًا بحصة في النادي البرتغالي.

وأشارت إلى أن الأمريكي ريوم لم يسبق له أن مارس أي رياضة احترافية وكان أكبر أعضاء الفريق، وما جعل الأمر ينتشر بشكل واسع هو صلة قرابته بسيدة الأعمال الشهيرة ونجمة التلفزيون باريس هيلتون وهي وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية.