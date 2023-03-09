فضيحة جديدة .. لاعب بالدوري الإسباني يؤكد تلقيه عرضًا برشوة ضخمة

رابطة الدوري الإسباني تقدم شكوى رسمية لشرطة الرياضة والقمار!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الخميس، أنها تقدمت بشكوى إلى مركز الشرطة الوطنية للنزاهة في الرياضة والقمار "CENPIDA" بعد التصريحات الأخيرة للاعب السابق أداي بينيتيز.

وتحدث بينيتيز، خلال برنامج "El Bar de Sique" عن واقعة ابتزاز ورشوة تعرض لها أثناء لعبه لصالح فريق جيرونا الإسباني.

وقال بينيتيز،" أثناء لعبي مع جيرونا في الدرجة الثانية عرضوا علي مبلغ 50 ألف يورو ليخسر فريقي المباراة".

وتابع: "في موسم 2016-2017، الذي تم فيه صعود جيرونا إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى تم عرض رشوة لي شخصيًا وهو ما لم أقبله أبدًا".

‏وأضاف: "كان من السخف القبول لأننا في ذلك العام تم صعودنا إلى الدرجة الأولى وبقيت لدينا مباراة واحدة في الدوري ولم أكن سأضحى بالموسم بأكمله في مباراة واحدة في الدوري".

وأجاب لاعب جيرونا السابق عن كيفية حدوث ذلك الأمر قائلًا: "إنهم يتصلون بلاعب هذا اللاعب هو الرابط خذ الأشخاص الذين تثق بهم في غرفة تغيير الملابس ما عليك سوى أن تأخذ ثلاثة طالمًا أنك تشتري حارس مرمى ومدافع مركزي ومهاجم فلديك لقد تم إنجازه بشكل متوسط لكن من الواضح أنه لا يمكنك شراء ثلاثة لاعبين فقط".

وواصل تصريحاته قائلًا: "وبعد ذلك واجهت أيضًا مواقف في ناد آخر في تينيريفي وهو موقف لا يمكنني تأكيده لأنني لم أكن أحد هؤلاء اللاعبين ولكن في مباراة الدوري الأخيرة لم تكن لدينا خيارات للدخول في التصفيات كما فعل سبورتنج واللاعبين الذين لم يلعبوا كانوا سيلعبون وفي النهاية انتهى الأمر باللعب بشكل منتظم".

وجاء بيان الرابطة الإسبانية كالتالي: "قدمت الرابطة شكوى إلى مركز الشرطة الوطنية للنزاهة في الرياضة والقمار (CENPIDA) بعد تصريحات لاعب كرة القدم السابق فرانسيسكو أداي بينيتيز والتي ذكر فيها أنه كان سيُعرض عليه 50 ألفًا لتركه يخسر مباراة كرة قدم قبل يوم من صعود فريقه إلى الدرجة الأولى".

وأضاف البيان: "يتمثل أحد أهداف الليجا للسلامة والأمن في منع أي سلوك ينتهك "اللعب النظيف" واكتشافه والإبلاغ عنه ويمكن أن يؤدي إلى غش المنافسة ويعتبر التحديد المسبق للنتائج جريمة بالإضافة إلى إثبات النية الوحيدة لإصلاح الاقتراح".