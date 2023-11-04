هل ارتكب الحكم خطأ قبل نهاية الشوط الاول ضد برشلونة بعدم احتساب ركلة جزاء ضد ريال سوسييداد؟

تجاهل حكم مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة، خافيير روخاس، مطالب نجوم النادي الكتالوني باحتساب ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول في لقاء الجولة 11 من الدوري الإسباني.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي شهدت سيطرة قوية من أصحاب الأرض في أغلب الأوقات.

لكن في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، طالب نجوم برشلونة باحتساب ركلتي جزاء في لعبة واحدة، الأولى بعد تدخل على روبرت ليفاندوفسكي والثانية ضد جواو فيليكس.

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فهل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني؟

هل استحق برشلونة ركلة جزاء لصالح روبرت ليفاندوفسكي؟

تعرض ليفاندوفسكي لتدخل قوي من اللاعب تراوري في الدقيقة 44 من اللقاء ولكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة.

من الإعادة تبين أنّ الكرة كان فيها تدخل واضح لكن من خارج منطقة الجزاء، وبالتالي لم يراها الحكم تستحق ركلة جزاء وترك اللعبة عملًا بمبدأ اتاحة الفرصة.

هل استحق برشلونة ركلة جزاء لصالح جواو فيليكس؟

وبعد استئناف اللعبة، وصلت إلى جواو فيليكس الذي راوغ زوبيلديا لكن الأخير تدخل على قدمه ليسقط اللاعب لكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

زوبيلديا ظهر في صور الإعادة وكأنه يسحب قدمه بعيدًا عن فيليكس بعد أن فشل في الحصول على الكرة وربما هو السبب وراء قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

هل عاد الحكم لتقنية الفيديو في اللقطة التي يطالب بها برشلونة بالحصول على ركلة جزاء؟

ورغم أنّ الحكم لم يُوقف اللقطة ليعود للتقنية، لكنّه أشار إلى اللاعبين بأنه سأل حكام تقنية الفيديو ويبدو أن الجميع وافقه على عدم وجود مخالفة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحصل سوى على ركلة جزاء واحدة فقط خلال الموسم الحالي وجاءت ضد أوساسونا.