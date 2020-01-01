"فضلنا ديمبيلي على مبابي ولهذا طلب ميسي الرحيل"

خافيير بورداس المدير السابق في نادي برشلونة يكشف كواليس رحيل الإدارة والصفقات الضائعة على برشلونة.

كشف خافيير بورداس المدير السابق في نادي برشلونة الكثير من التفاصيل لأول مرة حول الصفقات التي كاد النادي أن يتممها في السنوات الماضية والأيام الأخيرة لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حوار نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" على لسانه وأكد خلاله أن أبرز من كاد الفريق أن يضمهم كان الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي.

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وقال بورداس: "عندما كنا نتفاوض على ضم عثمان ديمبيلي وعلمت أن صفقة مبابي ممكنة، اتصلت ببارتوميو وأخبرني أن أبحث الأمر، اتصلت بوالده وقال لي إن لن ينتقل لريال مدريد بسبب كريستيانو رونالدو وبنزيما وبيل، وأنه من الممكن أن ينضم لبرشلونة لأن نيمار رحل لتوه، وقتها روبيرت فيرنانديز فضل ديمبيلي ودعمه بيب سيجورا في ذلك، وكان رأيهم أن مبابي لاعب فردي وديمبيلي جماعي بشكل أكبر، وأن الفريق في حاجة لجناح بعد رحيل نيمار وليس لاعب مباشر على المرمى".

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وأضاف عن طلب ميسي الرحيل: "ليونيل يحب الفوز، وبعد الخسارة بثمانية أهداف والخروج السابق من دوري الأبطال كل ذلك أشعل مشاعره ولذلك قرر أن يرحل، كذلك شعر بالغضب لشعوره أن الإدارة لم تكن جادة في ضم نيمار، لكنني ذهبت لباريس وكدنا أن نحسم كل شيء، لقد حاولنا من قبل ضم فيراتي وماركينيوس وتياجو سيلفا، وأعتقدت أن الصفقة حسمت وكذلك تصور نيمار نفسه، كان هناك فارق في الأموال وعرض والده أن يضعه، كذلك خفض نيمار راتبه وعرض بعض اللاعبين تخفيض رواتبهم من أجل عودته".

وأردف عن الصفقات التي كاد برشلونة أن يضمها: "كان من الممكن أن نضم كورتوا وموراتا وكان بارتوميو معجبًا بهما للغاية، لكن الجميع ذهب مع خيار بواتينج في ذلك الوقت، أخبرتهم أيضًا بضم إرلينج هالاند وفيران توريس وداني أولمو مقابل 20 مليون يورو، لكنهم أخبروني أن هالاند غير مناسب لبرشلونة".

وأكمل عن إدارة بارتوميو: "لا يستحق تلك النهاية، ما حدث كان عار وإعدام جماعي، وكان الهجوم علينا يظهر في كل مناسبة كبيرة وصغيرة، ومن غير المنطقي أن ترحل إدارة قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وأشعر بالاستياء في الشارع".

وتطرق للحديث عن إرنستو فالفيردي: "كنت من الداعمين للبقاء، فزنا معه بلقبين دوري إسباني بشكل متتالي وحتى في لقاء ليفربول كان الفريق خارقًا بالشوط الأول ثم انهار في الثاني، حتى في السوبر لعبنا أفضل المباريات لنا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مشكلة مهاجمة اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الفريق كان مدللًا بالنسبة لنا، كيف لنا أن نهاجم نفس الأشخاص الذين نعطيهم 70% من ميزانية برشلونة، ذلك لا يمكن تصديقه".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد مرور سبع جولات.