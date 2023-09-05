بعد فشل الميركاتو .. ليس أمام الأهلي إلا دفع 60 مليونًا في صفقة غريبة!

أزمة كبيرة أمام الإدارة الأهلاوية قبل إغلاق الميركاتو

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يواجه مسؤولو النادي الأهلي السعودي، أزمة خطيرة للغاية؛ في خطتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات المحلية، قبل أقل من 3 أيام من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تعاقد مع 5 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهم: الظهير الأيمن بسام الحريجي، وثنائي خط الوسط عبد الله عطيف وسميحان النابت، والجناح فهد الرشيدي، والمهاجم فراس البريكان.

وعلى الرغم من هذه الصفقات، إلا أن مسؤولي قلعة الراقي، يرون ضرورة مُلحة؛ لضم لاعب محلي أو أكثر في مركز خط الوسط، قبل إغلاق باب الميركاتو، بشكل رسمي.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي نايف العتيبي، فشل الإدارة الأهلاوية، في ضم جميع الأسماء التي رصدتها، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أنه لم يتبق أمام الأهلي، سوى خيار وحيد فقط في مركز خط الوسط؛ وهو علاء حجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن حجي، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع الوحدة، يسمح له بالرحيل عن الفريق الأول، مقابل 60 مليون ريال سعودي.

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