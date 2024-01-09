فسّره .. مدرب البرتغال السابق: قراري بوضع رونالدو على الدكة في كأس العالم كان صحيحًا

القرار أثار جدلًا كبيرًا

دافع فرناندو سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال عن قراره الجدلي إجلاس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال مباراتي المنتخب في ثمن وربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على دكة البدلاء.

المدرب الحالي لفريق بشكتاش التركي كان قد أثار جدلًا واسعًا وفاجأ الجميع بعدم البدء بصاحب الـ38 عامًا في مباراتي البرتغال أمام صربيا والمغرب، وقد نجح الفريق في تخطي الأولى 6-1 قبل أن يسقط بهدف نظيف أمام زملاء ياسين بونو ويغادر المونديال بخيبة أمل كبيرة ووسط انهيار وبكاء نجم النصر.

سانتوس فسر قراره قائلًا "كان قرارًا فنيًا وتكتيكيًا بحتًا، وليس هناك أي أسباب أخرى. القرارات الفنية هي الأهم عندي دومًا، كان علي اتخاذ تلك القرارات وقد قمت بذلك بشكل صحيح. كان رد الفعل سيكون مختلفًا لو كنا قد تأهلنا إلى نصف النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سانتوس رحل عن البرتغال بعد المونديال، وقد خلفه المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز والذي يتمتع بعلاقة ممتازة مع رونالدو أثرت على مردود الأخير في الملعب، حيث سجل 10 أهداف في تصفيات يورو 2024.



رونالدو كان قد تُوج مؤخرًا هدافًا لعام 2023 في العالم برصيد 54 هدفًا ومتوفقًا على نجوم أمثال كيليان مبابي وإرلينج هالاند.



