فسخ عقده مع الأهلي؟ جدل مستقبل موسيماني يضرب من جديد!

جدل مستقبل بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي يظهر بقوة من جديد في الشارع الرياضي السعودي

"عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي انتهى أم لا يزال مستمرًا؟!".. سؤال يطرحه الملايين من عشاق النادي في كل مكان؛ بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

موسيماني وقع على عقود تدريب النادي الأهلي، في سبتمر 2022، ولمدة موسم رياضي واحد؛ حيث قاده للتتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، والعودة للمحترفين مجددًا.

المثير في الأمر أن البعض اعتقد أن مهمة المدرب الجنوب إفريقي، انتهت بذلك مع الراقي، لكن ما يغفل عنه البعض؛ هو أن موسيماني بنفسه قال إن عقده يشمل بند "التجديد التلقائي" لمدة موسم رياضي آخر، حال قيادته الفريق الأول، للعودة إلى دوري المحترفين.

وعلى الرغم من إعلان بيتسو، تمسكه بهذا البند؛ إلا أن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، كشف عن مفاجأة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

سعيد قال في تغريدته: "موسيماني يفسخ عقده مع النادي الاهلي.. والمدرب القادم بإذن الله، يرضي طموح الملوك".

جدير بالذكر أن الأهلي حاول التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، طوال الأيام الماضية، إلا أن شبكة "سكاي سبورت" أعلنت رفضه العرض، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء.