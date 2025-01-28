فرينكي دي يونج يرغب في التجديد .. وبرشلونة يترقب بمزيج من الفرح والحذر!

البارسا لن يسمح بهذا السيناريو..

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مفاجئ في موقف الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني.

ويمر لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 27 عامًا، بفترة جيدة مع برشلونة بعد اجتيازه مرحلة صعبة من الإصابات والابتعاد عن المشاركة بسبب مشكلة في الكاحل، حيث بدأ في دخول خطط المدرب هانسي فليك، وكان أساسيًا في مباراة الفريق الأخيرة ضد فالنسيا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد أصبح فرينكي الآن أكثر اهتمامًا بتجديد عقده الحالي مع النادي الكتالوني، الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، نتيجة لهذا الوضع الإيجابي، حيث أعاد اكتشاف نفسه كلاعب من الطراز الرفيع ومنحه مدرب برشلونة دورًا قياديًا داخل الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن دي يونج أبلغ زملائه في غرفة الملابس برغبته في البقاء وتجديد عقده، وهي أخبار استقبلتها إدارة برشلونة بمزيج من الفرح والحذر.

وأوضحت أن برشلونة الذي قدم للاعبه الهولندي عرضًا للتجديد الموسم الماضي، يعتبر أن هذا العرض قد انتهت صلاحيته وأنهم بحاجة للبدء في التفاوض من جديد، إذ تنتظر الإدارة الرياضية معرفة كيف سينتهي الموسم وكيف سيؤدي فرينكي في المرحلة الحاسمة منه.

وشددت "موندو ديبورتيفو"، على أن فليك يحب دي يونج، وكلما كان في حالة بدنية أفضل زاد الاعتماد عليه، كما أن الرئيس جوان لابورتا تحدث دائمًا بشكل جيد عنه، ولطالما تحرك ديكو لمحاولة الاحتفاظ به، لكن يتمسك النادي أيضًا بتخفيض راتبه المرتفق ليتوافق مع اقتصاد النادي.

الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل دي يونج، حيث لن يرغب برشلونة في رحيل لاعبه بالمجان بعد موسم ونصف، وإذا اختار الهولندي ذلك، سيضغط النادي لمنع هذا السيناريو، وإذا حدث، سيخاطر الهولندي بموسم معقد 2025-26 من حيث الأهمية، حيث لن يحصل على فرص للمشاركة في وقت حساس وتحديدًا في الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026.