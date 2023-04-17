"فريق نيفيا أم فريق أفترسون؟".. خيتافي يسخر من مدرب برشلونة

سارة عطية
|
Xavi Barcelona 2022-23Getty Images
برشلونةخيتافيتشافيالدوري الإسباني - لا ليجا

خيتافي يسخر من تصريحات مدرب برشلونة عقب التعادل

سخر نادي خيتافي من تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة عقب نهاية مباراة الفريقين معًا بالأمس بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة، أن فريقه "معتاد على اللعب بدون شمس" وأن الشمس أثرت على النتيجة.

وسخر مدرب خيتافي كيكي سانشيز فلوريس، من تصريحات تشافي واقترح أن يستثمر لاعبي برشلونة في منتجات واقية من الشمس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي خيتافي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشور ساخر يسأل متابعيهم عما إذا كانوا فريق نيفيا أو فريق أفترسون.

وعانى برشلونة أمام فريق خيتافي بالأمس، واكتفى بالتعادل المحبط 0-0 وهو التعادل السلبي المتتالي للفريق.

ويتطلع برشلونة إلى مواصلة مسيرته نحو لقب الدوري عندما يواجه منافسه أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

282415 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
282415 الأصوات

اختيارات المحررين