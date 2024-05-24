فريق ميسي يوجه ضربة لخطط رونالدو .. "عرض مفاجئ يهدد أندية روشن بخسارة نجم ريال مدريد"

أين تصبح وجهة نجم ريال مدريد.. فريق ميسي أم رونالدو؟

تلقى ناديا النصر والقادسية، خبرًا صادمًا، حول المنافسة على نجم ريال مدريد الإسباني، ناتشو، من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وارتبط اسم ناتشو، صاحب الـ34 عامًا، والذي قرر الرحيل عن ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، بعد 12 عامًا في قلعة الميرينجي، برغبة نادي النصر في التعاقد معه، بطلب من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضمن التدعيمات المُرشحة للأصفر، فيما أبدى مسؤولو القادسية رغبة في استقطاب النجم الإسباني، مع النية لعدم الدخول في مفاوضات طويلة الأجل، من أجل التحضير مبكرًا للموسم الجديد.

ودخل ناتشو، الذي توج بـ25 بطولة مع ريال مدريد، دائرة اهتمامات نادي إنتر ميامي، الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وقد يساهم تواجد بطل كأس العالم 2022، في تحويل وجهة مدافع الملكي إلى الدوري الأمريكي.

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ومن المقرر أن يضغط إنتر ميامي بقوة من أجل التعاقد مع ناتشو، ليصبح بديلًا للمصاب نيكولاس فريري، الذي تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم.

ويطمح ناتشو لتجربة احترافية جديدة، وسط تأييد من عائلته، بينما يستعد المدافع الإسباني، الذي يتقاضى 1.5 مليون دولار، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، مع ريال مدريد، في الأول من يونيو المقبل، لينافس على اللقب أمام بروسيا دورتموند الألماني، في ختام مسيرة اللاعب مع قلعة الريال.