فريق سعودي مفاجئ يتفق مع بودبوز .. والأهلي يفاوض هذا اللاعب لـ"الرحيل"!

مستجدات هامة في ملف الراحلين عن النادي الأهلي

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توصل فريق سعودي مفاجئ، إلى اتفاق مع النجم الجزائري رياض بودبوز، صانع ألعاب النادي الأهلي؛ لضمه إلى صفوفه، في الصيف الحالي.

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بودبوز خرج من حسابات النادي الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد قيد 8 محترفين أجانب جدد، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، أتم نادي أحد، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، تعاقده مع بودبوز؛ لتمثيل الفريق في الموسم الحالي؛ بعد خروجه من حسابات الراقي.

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وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن أحد، أتم كذلك تعاقده مع النجم المخضرم معتز هوساوي، مدافع الأهلي السابق ونادي التعاون حاليًا.

وعلى جانب آخر.. تتفاوض شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، مع الظهير المقدوني إزجان أليوسكي؛ للرحيل عن صفوف الفريق الأول.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن الإدارة الأهلاوية، عرضت على أليوسكي "مخالصته ماليًا"، أو الخروج على سبيل الإعارة، إلى أي فريقٍ آخر؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

جدير بالذكر أن الأهلي، قيد الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والثنائي البرازيلي فابينيو وروجر إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسييه، والساحر الجزائري رياض محرز، وصانع الألعاب الإسباني جابري فيجا، بالإضافة إلى الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين والمدافع التركي ميريح ديميرال، في قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم.

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