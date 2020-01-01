موعد إصدار فريق العام لفيفا 20، كيف يتم اختيار التشكيل؟ وأكثر

الإصدار الأقوى في العام لفيفا 20 يقترب مع اقترابنا من نهاية الموسم، وهو الخاص بالتشكيل الأقوى من اللاعبين في جميع الدوريات المتواجدة في FIFA 20

في بداية كل صيف تصدر الكترونيك آرتس فريق العام لكل دوري في لعبة فيفا التي تصدرها الشركة.

هناك العديد من التشكيلات القوية التي تصدرها EA Sports بالتعاون مع رواد لعبة FIFA في كل مكان في العالم، وذلك عن طريق تصويت يتيج لكل متابع اختيار قائمة من 23 لاعبًا من الدوريات الخمسة الكبرى، كذلك من بقية الدوريات المتواجدة في اللعبة.

فما هو فريق العام لفيفا؟ وكيف يتم اختيار التشكيلات؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.

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ما هو الفريق الأفضل في الموسم لفيفا 20؟

الفريق الأول الذي يتم إصداره في كل عام هو التشكيل الاجتماعي، والذي يتكون من أكثر اللاعبين ثباتًا من الموسم الماضي الذين لم يتواجدوا في تشكيل السبوع طوال العام.

يتم اختيار هؤلاء اللاعبين من قبل مجتمع الفيفا "FIFA community"، وذلك عن طريق مواقع FUThead وFUTbin بالإضافة إلى منتديات EA Sports، وفي المقام الأول يتكون الفريق من لاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين في بقية دوريات فيفا 20.

في إصدارات FIFA السابقة، كان يتم اختيار 3 تشكيلات "البرونزية، الفضية، الذهبية"، لكن في FIFA 20 سيتم اختيار التشكيلة الذهبية فقط.

متى يبدأ الإعلان عن تشكيل العام لفيفا 20؟

يبدأ فريق العام لفيفا 20 في الجمعة الأولى من شهر مايو في كل عام، ويتم الكشف عن التشكيلات الجديدة في كل جمعة على مدار 4 إلى 6 أسابيع، وعادةً ما تكون البداية بالفريق المجتمعي وتنتهي بتشكيلة آلتيميت "Ultimate Squad".

يتكون فريق آلتيميت من أفضل اللاعبين في كل فريق خلال الموسم، لذلك من المتوقع تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهم من أفضل اللاعبين في العالم.

قد يتم تأجيل الإعلان عن فريق العام للعبة فيفا هذا العام، وذلك بسبب ظروف تأجيل معظم الدوريات الأوروبية بل وفي جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كيف يتم اختيار تشكيل العام لفيفا 20؟

أغلب تشكيلات العام لفيفا 20 يتم اختيارها عن طريق شركة الكتورنيك آرتس، وذلك مع الاحتفاظ بالسرية التامة حتى موعد الإعلان الرسمي عن كل تشكيل.

ومع ذلك، هناك بعض الفرق مثل فريق الدوري الألماني يتم اختيارها عن رواد FIFA 20 عبر الموقع الرسمي، ويمكن للجماهير الاختيار من قائمة يتم طرحها على الموقع، ويكون ذلك باختيار كل شخص 12 لاعبًا ووضعهم في تشكيلته.

سيتوفر لاعب إضافي في كل تشكيل يتم اختياره عن طريق الجمهور، لكن لن يستطيع اختياره إلا من أكملوا الوظائف الأسبوعية في اللعبة، أما البقية فسيتمكن الجميع من اختيارهم عن طريق تحدي بناء التشكيل "SBCs".

ما هو تحدي بناء تشكيل الفريق الأفضل لفيفا 20 "SBCs"؟

بغض النظر عن تواجد 23 لاعبًا في فريق الموسم، هناك لاعبون آخرون سيتوفرون عن طريق تحدي بناء التشكيل "SBCs".

في لعبة فيفا 19 تم اختيار اللاعبين الذين حصدوا بطاقة خاصة للاحتفال بآدائهم طوال الموسم.