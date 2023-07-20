فريق الأحلام لكن خارج كامب نو.. إنتر ميامي يقترب من نجم برشلونة السابق

اقترب نادي إنتر ميامي من ضم زميل ميسي السابق، بعد وصول النجم الأرجنتيني إلى النادي الأمريكي رسميًا منذ أيام.
وانتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، مقابل 35 مليون يورو، بعد رفضه عرض الهلال السعودي، كما انضم له سيرجيو بوسكيتس.
ووفقًا لصحيفة "Offsider" توصل أندريس إنييستا على اتفاق مبدئي مع نادي إنتر ميامي، للتوقيع مع الفريق الأمريكي.
لكن أكدت صحيفة "SPORT" أن العرض لم يتقدم رسميًا للاعب، كما قد يواجه النادي مشكلة بسبب الرواتب.
الجدير بالذكر أن، يقترب جوردي ألبا لاعب برشلونة السابق، من الانضمام إلى إنتر ميامي خلال الأيام المقبلة، كما تم الحديث عن وصول لويس سواريز أيضًا.
اختيارات المحررين
- أنف أبو الهول وفتيات المكسيك وواقعة تحرش .. عندما يتخطى نجوم الكرة حدود اللعبة!
- اتهامات غامضة ومطالب بالإصلاح .. لماذا تغيب نجمات منتخب إسبانيا عن كأس العالم للسيدات 2023؟
- 14 عامًا من الأنا | كريستيانو رونالدو: أي دوري ألعب فيه هو الأفضل!
- 50 لاعبة تستحق المتابعة في كأس العالم للسيدات 2023
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023