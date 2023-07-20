فريق الأحلام لكن خارج كامب نو.. إنتر ميامي يقترب من نجم برشلونة السابق

فريق الأحلام ببرشلونة يقترب من إنتر ميامي!

اقترب نادي إنتر ميامي من ضم زميل ميسي السابق، بعد وصول النجم الأرجنتيني إلى النادي الأمريكي رسميًا منذ أيام.

وانتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، مقابل 35 مليون يورو، بعد رفضه عرض الهلال السعودي، كما انضم له سيرجيو بوسكيتس.

ووفقًا لصحيفة "Offsider" توصل أندريس إنييستا على اتفاق مبدئي مع نادي إنتر ميامي، للتوقيع مع الفريق الأمريكي.

لكن أكدت صحيفة "SPORT" أن العرض لم يتقدم رسميًا للاعب، كما قد يواجه النادي مشكلة بسبب الرواتب.

الجدير بالذكر أن، يقترب جوردي ألبا لاعب برشلونة السابق، من الانضمام إلى إنتر ميامي خلال الأيام المقبلة، كما تم الحديث عن وصول لويس سواريز أيضًا.